شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو (أونروا) للاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين بغزة

الديمقراطية تدعو (أونروا) للاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى الاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، بالأمان الوظيفي وعودة المفصولين وإيجاد حل لفرق عملة الرواتب وسواها من الإجراءات التي طالت برامج (أونروا).

وأوضح مسؤول الدائرة أشرف أبو الروس أثناء زيارته للمعتصمين، مؤكداً دعمه لمطالبهم والوقوف لجانبهم وإسنادهم حتى استجابة (أونروا) لمطالبهم.

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