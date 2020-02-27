شؤون فلسطينية

صيدم: حرب نتنياهو على حركة فتح مُستمرة

صيدم: حرب نتنياهو على حركة فتح مُستمرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها نتنياهو، تشن حرباً على حركة فتح بأبنائها وقياداتها.

جاءت أقوال صيدم، خلال زيارته لمحافظة أريحا والأغوار، وقرية دير نظام في رام الله، حيث زار صباح اليوم المجلس القروي في قرية دير نظام، والتقى برئيس المجلس، بلال التميمي.

وشدد صيدم على موقف حركة فتح، بقيادة الرئيس أبو مازن،  بالوقوف مع أبناء القرية، التي تعاني من الحصار والإغلاق ومصادرة الأراضي، مشيداً بصمود أهل دير نظام، وثباتهم على أرضهم.

كما وزار صيدم، إقليم حركة فتح في أريحا، تضامناً مع أمين سر الإقليم نائل أبو العسل، الذي اعتقلته قوات الاحتلال قبل عدة أيام، والتقى محافظ أريحا، جهاد أبو العسل، وكادر الإقليم، وممثلي المؤسسات الوطنية والشعبية.

وأكد صيدم، على أن إجراءات الاحتلال، التي تتحامى بدعم  أمريكي غير مسبوق، من خلال ما يسمى (صفقة القرن) والحرب التي تشنها إسرائيل على الأرض والإنسان، وسياسة الاعتقال لقيادات الحركة، حيث سبق أن اعتقلت نبيل أبو قبيطة، أمين سر إقليم يطا، وهاني جعارة، أمين سر إقليم شمال الخليل، وأبناء الحركة الذين تعتقلهم قوات الاحتلال كل يوم، لن تزيد الحركة إلا ثباتاً وتمسكاً بأرضنا، وحقوقنا الوطنية المشروعة.

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