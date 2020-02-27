شؤون فلسطينية

اليابان تتبرع بـ 22 مليون دولار صالح (أونروا)

اليابان تتبرع بـ 22 مليون دولار صالح (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الحكومة اليابانية، الخميس، اتفاقية تتبرع بموجبها بمبلغ 22,4 مليون دولار مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (أونروا).

وجرى حفل التوقيع في القدس، بحضور ماسايوكي ماغوشي، ممثل اليابان لدى فلسطين، وكريستيان ساوندرز، المفوض العام بالإنابة لـ (أونروا).

وسيعمل هذا التبرع على تأمين التمويل الحيوي لعملية تقديم الخدمات من قبل (أونروا) للاجئي فلسطين في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية.

ومن أصل إجمالي التبرع، سيخصص مبلغ يتجاوز 4,2 مليون دولار من أجل دعم (أونروا) في سوريا لعام 2020، إلى جانب مبلغ 7,6 مليون دولار من أجل استجابة الوكالة الطارئة لغايات المساعدات الإنسانية في غزة لعام 2020.

وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص 2,8 مليون دولار لغايات دعم عائلات لاجئي فلسطين عن طريق استحداث أكثر من 2,000 فرصة وظيفية مؤقتة في غزة، وذلك كجزء من مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيتم تخصيص أموال إضافية من أجل تقديم الخدمات الصحية في سوريا ولبنان، والخدمات التعليمية الأساسية في لبنان والأردن، بما في ذلك التعليم والتدريب الفني والتقني.

وخلال حفل التوقيع، قال ماغوشي: "إنني سعيد لأن هذا التبرع يدعم الأنشطة المهمة، التي تقوم بها (أونروا) في كافة أقاليم عملياتها الخمسة، وإن هذا التبرع، يظهر التزام اليابان القوي بدعم (أونروا) وعملياتها الضرورية لمساعدة لاجئي فلسطين".

بدوره، أعرب ساوندرز عن شكره لهذا التبرع بالقول: "إن دعم الحكومة اليابانية لـ (أونروا) يأتي تماماً في وقته، وهو سخي للغاية، وإن هذا هو نوع الدعم المفيد تحديداً للوكالة، حيث إنه يتيح لـ (أونروا) التقدم في العديد من المجالات الحيوية للغاية، بما في ذلك الصحة والتعليم وبرنامجنا للاستجابة الإنسانية الطارئة والتنمية المستدامة".

وتعد الحكومة اليابانية شريكاً راسخاً لـ (أونروا)، وذلك بشراكة يعود تاريخها إلى سنة 1953، وفي عام 2019، كانت اليابان ثامن أكبر متبرع لـ (أونروا)، ولعبت دوراً حيوياً في الاستقرار المالي للوكالة، وبفضل المتبرعين مثل اليابان، تواصل (أونروا) تقديم تعليم نوعي، ورعاية صحية أولية، وحماية، وخدمات اجتماعية للاجئي فلسطين في أقاليم عملياتها الخمسة من أجل تحقيق هدف التنمية البشرية المتعلق بالقضاء على الفقر بحلول العام 2030، وذلك تماشياً مع عقد العمل للأمم المتحدة.

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