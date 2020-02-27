الصحة العالمية: تفشي فيروس (كورونا) بلغ "مرحلة حاسمة"
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الخميس: إن تفشي فيروس (كورونا) الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعليه.
وأضاف في إفادة صحفية: "هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية... هذا ليس وقت الخوف، هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى، وإنقاذ الأرواح الآن"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقال مسؤولون في المنظمة: إنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريباً بشأن ما إذا كانت ستبدأ في تموز/ يوليو كما هو مقرر.
يشار إلى أن فيروس (كورونا) المستجد، حصد أرواح مئات الأشخاص في مناطق متفرقة من العالم، الغالبية الكبيرة في الصين، وأصاب عشرات الأشخاص.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الخميس: إن تفشي فيروس (كورونا) الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعليه.
وأضاف في إفادة صحفية: "هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية... هذا ليس وقت الخوف، هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى، وإنقاذ الأرواح الآن"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقال مسؤولون في المنظمة: إنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريباً بشأن ما إذا كانت ستبدأ في تموز/ يوليو كما هو مقرر.
يشار إلى أن فيروس (كورونا) المستجد، حصد أرواح مئات الأشخاص في مناطق متفرقة من العالم، الغالبية الكبيرة في الصين، وأصاب عشرات الأشخاص.
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