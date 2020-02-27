الصحة العالمية: تفشي فيروس (كورونا) بلغ "مرحلة حاسمة"

أطباء في مستشفى لعلاج كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الخميس: إن تفشي فيروس (كورونا) الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعليه.



وأضاف في إفادة صحفية: "هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية... هذا ليس وقت الخوف، هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى، وإنقاذ الأرواح الآن"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال مسؤولون في المنظمة: إنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريباً بشأن ما إذا كانت ستبدأ في تموز/ يوليو كما هو مقرر.



يشار إلى أن فيروس (كورونا) المستجد، حصد أرواح مئات الأشخاص في مناطق متفرقة من العالم، الغالبية الكبيرة في الصين، وأصاب عشرات الأشخاص.