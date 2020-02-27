أردوغان يعلن مقتل ثلاثة جنود أتراك في إدلب بسوريا

قوات تركية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا قلبت مسار الأحداث في محافظة إدلب السورية لصالحها.



جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أكاديمية السياسة لحزب "العدالة والتنمية" التركي في العاصمة أنقرة، مشيراً إلى أن "3 شهداء من جيشنا في إدلب ارتقوا، لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة".



وأضاف أردوغان: "لولا دعم روسيا وإيران، لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن"، وتابع قائلا: "لا يمكننا اعتبار (رئيس النظام السوري بشار) الأسد صديقا لنا، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه"، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وتابع أردوغان: "مسار الأحداث في ليبيا -الذي كان في السابق يصب في صالح (خليفة) حفتر- قلبناه لصالحنا، وكذلك فعلنا في إدلب".



وأشار إلى أن قوات الجيش التركي تواصل كفاحها إلى جانب قوات المعارضة المعتدلة في منطقة إدلب، مؤكدا أنهم لا يريدون تواجدا للإرهاب شمالي سوريا.



وأوضح أن تركيا "تريد أن تكون المنطقة من غربها إلى شرقها منطقة سلام واستقرار"، لافتاً أن "المباحثات مع الروس (بخصوص إدلب) ستتواصل"، مؤكدا أن تواجد القوات التركية في إدلب يأتي بموجب اتفاقية أضنة (المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق).