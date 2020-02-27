مساعدة الرئيس الإيراني تصاب بفايروس (كورونا)

إجراءات وقائية في جميع أنحاء العالم جراء فايروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت مساعدة الرئيس الإيراني، لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، بفيروس (كورونا) المستجد، وفق ما قالت مسؤولة إيرانية.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المستشارة الإعلامية لـ"ابتكار"، "فريبا ابتهاج"، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).



وأوضحت ابتهاج أن جميع أفراد فريق مساعدة الرئيس أجروا فحوصات للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، وستظهر النتائج السبت، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور ارتفاع ضحايا كورونا ببلاده لـ26 وفاة و245 إصابة.



وفي إطار ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس، انتقلت العدوى إلى نائب في البرلمان ومسؤولين آخرين.