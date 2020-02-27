العالول: حركة فتح ما زالت في صلب العمل النضالي التحرري

نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول على أن حركة فتح ما زالت في صلب العمل النضالي التحرري الهادف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، مشدداً

على أن فتح تتحمل الكثير باعتبارها العامود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية والحركة الأكثر حضوراً على الساحة الفلسطينية.



ونوه في تصريحات له خلال ورشة العمل التنظيمية لأمناء سر أقاليم حركة فتح في الساحة العربية، في بيروت، بانعقاد هذه الورشة التنظيمية التي ستناقش كافة القضايا المطروحة، داعياً

إلى التجديد في دماء الحركة وتحمل المسؤولية الجماعية لمواجهة الاخطار المحدقة.



ولفت إلى أن مواجهة التحديات تتطلب موقفاً وطنياً موحداً يساند ويدعم مواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن وكل ما يحاك ضد قضيتنا.



واكد العالول أن شعبنا وقيادته مصممون على مواصلة الكفاح الوطني لان لا خيار أمامنا سوى استكمال المسيرة التي انطلقت منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وتحقيق وصايا الشهداء والاسرى والجرحى.



وشدد على أن رفض صفقة القرن بالنسبة لنا كفلسطينيين امر اكثر من بديهي لان الصفقة تريد الغاء حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.