شؤون فلسطينية

الأحمد: حتى الآن لم ترسل حماس رداً بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزة

الأحمد: حتى الآن لم ترسل حماس رداً بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزة
الأحمد خلال زيارة لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد حرص الرئيس محمود عباس منذ اللحظة الأولى لإعلان (صفقة القرن) على توحيد الجهد بين الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات الماثلة امامنا ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار في تصريحات له خلال ورشة العمل التنظيمية لأمناء سر أقاليم حركة فتح في الساحة العربية، إلى أن الرئيس عباس هو صاحب فكرة أن يتوجه وفد من كافة الفصائل الفلسطينية من رام الله إلى غزة لعقد اجتماع مع قادة الفصائل على غرار اجتماع رام الله يوم إعلان ترامب لـ (صفقة القرن) وإلى أنه تم الاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وتم الاتفاق على ذلك.

وأضاف: "ولكن حتى الآن لم ترسل حماس رداً واضحاً حول الموعد المناسب لهذا الاجتماع المقترح من أجل تنسيق التحرك المشترك لمواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وتوحيد
الجهد الفلسطيني المشترك.

ولفت إلى أن المطلوب هو موقف فصائلي فلسطيني موحد مستند إلى موقف شعبي وطني رافض لـ (صفقة القرن) ومتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، معتبراً أن الموقف الأمريكي يمثل انحيازاً تاماً إلى جانب الاحتلال وسياساته الإلغائية والتوسعية.

وأكد أن حركة فتح قادرة على قيادة المشروع الوطني الفلسطيني إلى بر الأمان وإنجاز تطلعات وآمال شعبنا في التحرر من الاحتلال.

وأشاد بدور أبناء شعبنا في الوطن والشتات والمنافي وتمسكهم بحقوقهم غير القابلة للتصرف، مؤكداً ضرورة توحيد كافة الجهود لمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي.

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