شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو لتنفيذ خطة وطنية للأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الشيوخي يدعو لتنفيذ خطة وطنية للأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي خلال اجتماعه مع مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة حسن الاشقر الى ضرورة تنفيذ خطة وطنية استراتيجية للامن الغذائي تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وترتكز على الاستثمار في الارض لحمايتها من الضم والاستيطان.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة حسن الاشقر بالشيوخي مشيدا بجهود اتحاد المستهلك واللجان الشعبية في حماية الارض وتعزيز صمود المواطنين والمزارعين بالتعاون والتكامل البناء مع الحكومة ووزارة الزاراعة وجهات الاختصاص كافة.

وفي نفس السياق شرح الاشقر برامج عمل حكومة الدكتور محمد اشتية ووزارة الزراعة لتعزيز صمود المزارعين وخطة العناقيد الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع المزارعين والقطاع الخاص وكافة الجهات ذات الصلة ودور وزارة الزراعة في دعم وتعزيز وحماية المنتجات الزراعية وتطويرها.

ومن جانبه اكد الشيوخي على ضرورة تطوير الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية ضمن مدخلات التصنيع مع التوسع والتطور في مشاريع التخزين والتغليف والتفريز والتبريد وضرورة توفير مصانع انتاج الاعلاف ومشاريع تجميع المياه للري وتنفيذ مشروع صوامع التخزين للقمح والتوسع في كافة القطاعات الزراعية وزيادة الانتاج من الاصناف الزراعية التي يحتاجها السوق الفلسطيني ضمن خطة لتوطين كافة الاصناف الزراعية النباتية والحيوانية التي يتم استيرادها والعمل على تنفيذ اي برامج تساهم في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وصولا الى الاستقلال الاقتصادي من خلال تحرير قطاعاتنا الزراعية كافة من نير السيطرة الاحتلالية الاحلالية.

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