تحذيرات من كارثة جغرافية تستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها لخطف القدس

وتأتي هذه الاقتحامات المتواصلة للأقصى وسط حملات عنصرية تهويدية مكثفة ستشنها عصابات المستوطنين خلال الفترة المقبلة.



الى ذلك حذر نائب محافظ القدس عبدالله صيام، من كارثة جغرافية تستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها لخطف مدينة القدس وعزلها.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: أن تصاعد انتهاكات الاحتلال في القدس من إعدام بالرصاص الحي وهدم للمنازل وسياسة الأبعاد واستهداف الرموز الدينية والوطنية هو تنفيذ للمخطط الإسرائيلي منذ العام 67.



ودعا نائب محافظ القدس المجتمع الدولي بأن يرتقي مستوى الدعم

العربي والإسلامي والدولي للقدس وأهلها لمستوى الخطر المحدق بها لمواجهة المخططات الصهيوأميركية التي تجر المنطقة لمربع العنف.





وبدوره رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني، إن استهداف الاحتلال لشخصيات مقدسية يأتي في إطار الهجمة المستمرة بحق القدس ومؤسساتها وأبنائها في محاولة لإسكات صوت المدينة المقدسة.



وأضاف الحسيني: أن كل شيء في القدس مستهدف سواء وسائل الإعلام أو بيت الشرق أو مديرية التربية والتعليم أو معرض ثقافي يؤمه المقدسيون.





وتابع: أن الاحتلال بدأ بتنفيذ صفقة نتنياهو – ترامب على أرض الواقع ويعد الاستحواذ على المسجد الأقصى المعركة الأساسية من خلال رواياتهم الكاذبة التي تقودها الحكومة الاسرائيلية.



وأوضح الحسيني أن الصمود والبقاء في القدس هو قمة التصدي للاحتلال في ظل صعوبة الحياة في المدينة المقدسة بسبب انتهاكات الاحتلال.





من جانبه قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري: إن تصاعد الحملة الاسرائيلية للاستيلاء على مزيد من الأراضي في القدس، يأتي في إطار مخطط إسرائيلي لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي مدينة القدس.



رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم باحات المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من شرطة الاحتلال الخاصة.