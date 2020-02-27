شؤون فلسطينية

توفير منح صغيرة مخصصة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مهدي حمدان، انه تم توفير منح صغيرة مخصصة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في فلسطين وذلك بالتعاون مع منظمة Vento Di Terra الإيطالية 
وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أنه جرى البدء باستقبال الطلبات الخاصة بهذه المنح، والتي تقدر قيمة كل منها بألفي يورو، وتستهدف الجمعيات غير الربحية الناشطة منوها الى ان طلب الحصول على المنح مستمر حتى الثاني عشر من الشهر القادم.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق، أن الصندوق يولي أهمية قصوى  للمشاريع الاقتصادية والتنموية والتشغيلية لدورها المهم والريادي في  التخفيف من حدة البطالة.

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