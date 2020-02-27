معايعة: البلدات القديمة تشكل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية الفلسطينية





وشملت زيارة الوزيرة معايعة جولة ميدانية لعدد من المواقع الاثرية بحضور محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان ورئيس بلدية نابلس السيد سميح طبيلة بهدف الاطلاع على ارض الواقع ومناقشة اخر المستجدات للقضايا التي تواجه قطاع التراث الثقافي وخصوصا في موقع ميدان سباق الخيل الروماني وسط نابلس بالإضافة لآخر التطورات والمستجدات التي حدثت على الحفريات الاثرية والتي تقوم بها طواقم الوزارة في هذا الموقع الاثري وزارت الوزيرة معايعة بلدية بيتا.







وزيرة السياحة والاثار تحدثت عن اهمية المواقع الاثرية في بلدة بيتا وضرورة الحفاظ عليها خصوصا في ظل هجمات المستوطنين واهدافهم للسيطرة عليها، مؤكدة عمل وزارة السياحة والاثار وبالتعاون مع جميع الجهات على تطوير وترميم هذه المواقع والحفاظ عليها من خلال خطة شامله لتساهم في دعم صمود المواطنين في ارضهم وتوجه الوفد الى موقع جبل العرمة الاثري والذي يعود الى العصر البرونزي، والذي يتعرض للتهديد من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال من خلال تنظيم جولات دورية للمستوطنين لزيارة الموقع الاثري.





وجرى تفقد اخر التطورات الجارية على عمليات تطوير المنطقة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الموقع، حيث اوعزت الوزيرة معايعة لطواقم الوزارة المختصة بضرورة البدء سريعا بالعمل على ترميم الموقع الاثري. وكان في استقبالها محفظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، ومدير عام الحكم المحلي في نابلس السيد خالد اشتية، ورئيس بلدية بيتا السيد فؤاد معالي، وأعضاء المجلس البلدي، وأهالي بيتا، وممثلي الفعاليات والقوى الوطنية والمجتمعية.

ورحب السيد طبيلة مؤكدا على شكره للوزيرة معايعة على التعاون في مجل تطوير المواقع الاثرية في مدينة نابلس، والعمل المشترك على تطوير الواقع السياحي في هذه المدينة الفلسطينية المهمة معايعة اكدت على اهمية التعاون والشراكة بين وزارة السياحة والاثار وبلدية نابلس في تطوير الواقع السياحي والاثري لنابلس، مؤكدة على ضرورة توفير كامل الخبرات والامكانيات لتحقيق تطوير اضافي لهذه المدينة.