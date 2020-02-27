"الديمقراطية" تؤكد رفضها لتعيين مجلس بلدي جباليا ومصادرة حقوق المواطنين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لاستمرار فرض آلية "الباب المفتوح" في تعيين رؤساء البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة والتي كان آخرها تعيين مجلس بلدي جباليا، في تعدٍ فاضح على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بالانتخاب عبر صندوق الاقتراع.



وأوضحت الجبهة في بيانه لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تجاهل انتخابات المجالس المحلية والبلديات، لا يفتح الباب أمام الكفاءات المهنية في إيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة للبلديات وفي تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.



ودعت الجبهة لتحييد البلديات والمجالس المحلية عن الانقسام، باعتبارها هيئات خدماتية مدنية، وإخراجها من حالة الجمود وتحريرها من هيمنة البيروقراطية والتعيينات الفوقية لقطع الطريق على الفساد والمحسوبية.



وفي ختام بيانها، طالبت الجبهة بإجراء انتخابات لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لفتح الطريق أمام تعزيز مبدأ المشاركة للمواطنين في اختيار ممثليهم لإدارة شؤون الوطن والمواطن اليومية وصون مصالحه، وتوفير الخدمات البلدية لتعزيز صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وانجاز العودة وتقرير المصير والاستقلال.