السلطات الإسرائيلية تبدأ بتصدير العجول إلى الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء توريد العجول والأبقار من إسرائيل إلى الضفة الغربية.



وقال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية اللواء كميل أبو ركن: إن شاحنات العجول من إسرائيل بدأت في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن إدخال العجول تم وفقاً للاتفاق الذي جرى الأسبوع المقبل، مقابل سماح إسرائيل بتصدير المنتوجات والخضروات من الضفة.



ونقل موقع عكا عن مسؤول إسرائيلي قوله: إنه إذا تم انتهاك التفاهمات المتفق عليها ولم تف السلطة الفلسطينية بالمعايير المحددة لتنفيذ المخطط، فستعود العقوبات وسيتم فرض قيود أكثر صرامة.