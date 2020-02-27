شؤون فلسطينية

أوقاف غزة تقرر توحيد الأذان الأول في صلاتي الفجر والجمعة

أوقاف غزة تقرر توحيد الأذان الأول في صلاتي الفجر والجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة قرارًا يقضي بتوحيد الأذان الأول في صلاتي الفجر والجمعة.

وينص القرار الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن يكون أذان الفجر الأول قبل (30) دقيقة من الأذان الرسمي الذي يعلن دخول الوقت، في حين أن الآذان الأول لصلاة الجمعة يكون قبل (60) دقيقة من الآذان الرسمي الذي يعلن دخول الوقت.

وطالبت الأوقاف جميع المؤذنين بالالتزام التام بالمواعيد المذكورة، منوهةً أنه في حال تعذر الأذان الأول في الموعد المحدد، يُمنع رفع الأذان في غير الوقت المحدد حتى لا يتم إرباك الناس.

وشددت على ضرورة متابعة أقسام المساجد بالمديريات ومفتشي المساجد لتنفيذ هذا القرار. 

كما دعت وزارة الأوقاف المطابع والمكتبات باعتماد مواقيت الصلاة الصادرة عن الوزارة فقط، منعًا لحدوث أي خلل فيها.

وبينت الوزارة أن هذا القرار جاء في إطار تقديم صورة الحضارية لمساجدنا وحتى لا يلتبس على الناس دينهم ليقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل.

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