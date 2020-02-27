جيش الاحتلال يُفجّر عبوة ناسفة كبيرة شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي فجّر عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة.



وقال موقع (حدشوت يسرائيل): إن العبوة الناسفة كبيرة، واكتشفها الجنود بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة.



يشار إلى أن جولة عسكرية بين الجهاد الإسلامي، وجيش الاحتلال، اندلعت مطلع هذا الأسبوع، في أعقاب اعدام جنود إسرائيليين للشاب محمد الناعم، شرقي قطاع غزة.