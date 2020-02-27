الصحة بغزة: نُتابع مجريات العمل بمركز الحجر الصحي في معبر رفح

مركز الحجر الصحي في معبر رفح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها على إطلاع تام على مجريات العمل بمركز الحجر الصحي في معبر رفح والمخصص للمتابعة الصحية للمواطنين العائدين من الدول التي أعلن بها تفشي فيروس (كورونا).



وقال وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش: إن وزارته تتابع ومن خلال اللجنة الوزارية المختصة كافة المستجدات

والاجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العائدين من تلك الدول، وبالتالي السلامة المجتمعية.



وقدم نائب مدير عام الرعاية الاولية لشئون الصحة العامة، مجدي ضهير، شرحًا حول ألية العمل بالمركز والتعامل مع المستضافين والمتابعة الصحية والخدماتية المقدمة لهم وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، حيث يتواجد الان في المركز خمس مواطنين تتم استضافتهم حتى انتهاء فترة حصانة المرض البالغة 14 يومًا ، ومن ثم عودتهم الى منازلهم.



وجدد ضهير تأكيده على أنه لم يتم تسجيل أي حالة وأن قطاع غزة خالٍ تماما من (كورونا).