ما مصير رسوم العمرة لأهالي غزة بعد قرار السعودية تعليق الموسم بسبب (كورونا)؟

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خاص دنيا الوطن

أكد رئيس جمعة شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عوض أبو مذكور، أن من حق أي مواطن دفع أموالًا من أجل أداء العمرة، قبل قرار السعودية، بتعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها بصفة مؤقتة، لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد بالمملكة يحق له استرداد أمواله من الشركة التي سجل لديها.



وقال أبو مدكور لـ"دنيا الوطن": إن قرار السعودية أمر خارج عن شركات الحج والعمرة، لذا فإن أموال الناس ستعود اليها، ولن يتحمل أهالي غزة أي خلل نتيجة ذلك.



وأوضح أن من يريد الانتظار حتى عودة الموسم من جديد، بعد انتهاء السعودية من اجراءاتها الوقائية لمواجهة الفيروس، يحق له، ولكن بمجرد عودة كافة الرسوم لصاحبها، سيكون بذلك ألغي تسجيله، وعليه أن يُسجل مرة أخرى إن أراد السفر لأداء العمرة.



وأشار إلى أن الاجراءات الاحترازية في السعودية مهمة حتى لا يُصاب أي مُعتمر بالفيروس، وهذا الأمر جيد، خصوصًا وأن دولًا كثيرة انتشر فيها الوباء بشكل مُخيف، مبينًا أن هذه الاجراءات لن تاستمر طويلًا، وسيعود موسم العمرة مُجددًا.



ولفت أبو مدكور، أنه سيتم اخضاع كل المعتمرين في العالم للفحص الشامل، حتى لا يتفشى المرض، ومن يثبت إصابته سيتم ارجاعه لبلاده.