التنمية الاجتماعية ومعهد (ماس) يبحثان سبل التعاون لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) رجا الخالدي آليات التعاون المشترك في صياغة المقاربات الجديدة في محاربة الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة.



وحضر اللقاء، وكيل الوزارة، داوود الديك ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط، أيمن صوالحة.



وأكد وزير التنمية الاجتماعية، على الأهمية البالغة لإنشاء السجل الوطني، كونه يسمح للعديد من المؤسسات الوطنية، أن تكون على تواصل، ولها علاقة بمحاربة الفقر متعدد الأبعاد من خلال نظام التحويل الوطني، مما يتطلب صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.



وأوضح د. مجدلاني، أن المقاربة الوطنية الجديدة لمكافة الفقر، تستند على الفقر متعدد الأبعاد من المنظور الحقوقي، مضيفاً أن الوزارة، ووفقا لرؤيتها التنموية الجديدة، تستند لنظام إدارة الحالة في معالجة كل الظروف، التي ترهق الأسر الفقيرة والمهمشة، وتمكينها، وإخراجها من دائرة الفقر نحو الإنتاج، والانخراط بعجلة التنمية المستدامة.



واستدرك مجدلاني، مؤكداً أن صياغة استراتيجية مكافحة الفقر الجديدة بناء على دراسة الفقر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي، هي أعمدة رئيسية كفيلة بتخفيف نسبة الفقر، وتعزيز صمود المواطن، وتحقيق الاستدامة بحياة كريمة للفقراء والمهمشين.



بدوره، أكد مدير (ماس) على أن المعهد، يفتح كل أبوابه للتعاون والشراكة؛ للمساهمة في تطبيق نظام الفقر متعدد الأبعاد؛ للوصول للسجل الوطني، والمساهمة في الحد من الفقر في فلسطين، وتمكين الأسر المهمشة والفقيرة.