من هو "عماد الطويل" الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟

القيادي في حزب الله عماد الطويل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام عربية، عصر اليوم الخميس، أن الشخص الذي اغتالته طائرة إسرائيلية، بغارة جوية، يعتبر شخصية قيادية بارزة وفي (حزب الله) اللبناني.



ووفق قناة (الحرة) فإن القيادي عماد الطويل، يحمل الجنسية السورية، ويعتبر مسؤول العمليات الخارجية لحزب الله في سوريا.



وحسب مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطويل مسؤول عن البنية التحتية لإيران في سوريا، وكان قد ضرب أهدافًا إسرائيلية.



وكانت وكالة (سانا) السورية الرسمية، قد أفادت ظهر اليوم الخميس، باستشهاد مدني، إثر استهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب بلدة حضر.