المصادقة على بناء 1800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

استيطان في الضفة الغربية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

صادق وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت اليوم الخميس، على بناء 1800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرق القدس.



ونقلت مصادر صحفية اسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال مؤتمر في القدس: "أصدرت تعليمات بنشر خطة بناء 3500 وحدة سكنية في (E1) ونحن نبني في القدس وحول القدس، وقد أوعزت بالتنفيذ الفوري".



وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار نتنياهو، معتبرا انه يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.



وأضاف: أن هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأميركية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع.