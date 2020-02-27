(سانا): مقتل شخص في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لسيارة بالقنيطرة جنوب سوريا





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، إن شخصاً قتل باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية، جنوب بلدة حضر في القنيطرة بسوريا.ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن مصادر سورية قولها: إنه تم تصفية رجل، يدعى عماد طويل، قرب الحدود الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، بهجوم شنته طائرة مسيّرة إسرائيلية.