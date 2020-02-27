محكمة جرائم الفساد تُدين متهمين بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة جرائم الفساد، اليوم الخميس 27 شباط/ فبراير 2020، متهمين اثنين بتهم إساءة الائتمان والتزوير، وأصدرت بحقهم حكماً بالحبس لمدة عام، مع رد المتحصلات الجرمية، وذلك استناداً إلى ملفات أحالتها هيئة مكافحة الفساد للنيابة، واستناداً إلى التحقيقات، التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولاً.



حيث أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضي رامز جمهور، والقاضي محمد رسول، وحضور وكيل نيابة جرائم الفساد، الأستاذ سفيان ابو زهيرة، حكماً بالحبس لمدة عام بحق المتهمين (س، م) و(خ، م) عن التهم المسندة إليهما المتمثلة بالتزوير وفقاً لأحكام المادة 271 بدلالة المادة 262 و263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإساءة الائتمان وفقاً لأحكام المادتين 422 و423، على أن تحسب لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.



وألزمت المحكمة المتهمين برد المتحصلات الجرمية والبالغة (130988) شيقلاً ومبلغ (21658) دولاراً أمريكياً بحق المدانة (س، م)، ومبلغ (15153) شيقلاً ومبلغ (1750) دولاراً أمريكياً متعلقة بالمدان الثاني (خ، م)، مع إلزامهما بدفع نفقات المحكمة، البالغة خمسمائة دينار أردني لكل واحد منهما.