البدء بمشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية هُدمت بعدوان 2014

خلال توقيع الاتفاق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، خلال حفل توقيع ملحق اتفاقية التفاهم بين (أونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية للمهدمة بيوتهم في عدوان 2014م، بقيمة (10) ملايين دولار، بتمويل من المملكة العربية السعودية، عبر الصندوق السعودي للتنمية.



وشكر زيارة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، والشعب الفلسطيني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، سمو الأمير محمد بن سلمان، على الدعم المتواصل الذي يقدمونه للشعب الفلسطيني، كما تقدم بالشكر الجزيل، للممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين، آيفون هيلي، وللسيد ماتياس شمالي، مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة، على جهودهما التي يبذلونها في متابعة كافة المشاريع، التي يتم تنفيذها في قطاع غزة.



وأكد الوزير على وقوف الحكومة، ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بجانب هذه المؤسسات؛ لتنفيذ المشروع الحالي، وكافة المشاريع المستقبلية، التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، وتساهم في التخفيف من معاناته.