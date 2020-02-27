شؤون فلسطينية

البدء بمشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية هُدمت بعدوان 2014

البدء بمشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية هُدمت بعدوان 2014
خلال توقيع الاتفاق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، خلال حفل توقيع ملحق اتفاقية التفاهم بين (أونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية للمهدمة بيوتهم في عدوان 2014م، بقيمة (10) ملايين دولار، بتمويل من المملكة العربية السعودية، عبر الصندوق السعودي للتنمية.

وشكر زيارة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، والشعب الفلسطيني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، سمو الأمير محمد بن سلمان، على الدعم المتواصل الذي يقدمونه للشعب الفلسطيني، كما تقدم بالشكر الجزيل، للممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين، آيفون هيلي، وللسيد ماتياس شمالي، مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة، على جهودهما التي يبذلونها في متابعة كافة المشاريع، التي يتم تنفيذها في قطاع غزة.

وأكد الوزير على وقوف الحكومة، ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بجانب هذه المؤسسات؛ لتنفيذ المشروع الحالي، وكافة المشاريع المستقبلية، التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، وتساهم في التخفيف من معاناته.

أخبار ذات صلة

ما مصير رسوم العمرة لأهالي غزة بعد قرار السعودية تعليق الموسم بسبب (كورونا)؟

ما مصير رسوم العمرة لأهالي غزة بعد قرار السعودية تعليق الموسم بسبب (كورونا)؟

التنمية الاجتماعية ومعهد (ماس) يبحثان سبل التعاون لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد

التنمية الاجتماعية ومعهد (ماس) يبحثان سبل التعاون لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد

الأشغال الشاقة 10 سنوات لمُدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

الأشغال الشاقة 10 سنوات لمُدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

المصادقة على بناء 1800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

المصادقة على بناء 1800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (15) صحفياً في سجونه

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (15) صحفياً في سجونه

(أونروا): الأزمة المالية ستؤثر على ملف تثبيت موظفي الوكالة

(أونروا): الأزمة المالية ستؤثر على ملف تثبيت موظفي الوكالة

وزير خارجية الحزب الشيوعي الصيني يثمن دعم شعبنا للصين في مواجهة (كورونا)

وزير خارجية الحزب الشيوعي الصيني يثمن دعم شعبنا للصين في مواجهة (كورونا)

محكمة جرائم الفساد تُدين متهمين بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان

محكمة جرائم الفساد تُدين متهمين بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية ومعهد (ماس) يبحثان سبل التعاون لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد

التنمية الاجتماعية ومعهد (ماس) يبحثان سبل التعاون لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد

الأشغال الشاقة 10 سنوات لمُدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

الأشغال الشاقة 10 سنوات لمُدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (15) صحفياً في سجونه

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (15) صحفياً في سجونه

محكمة جرائم الفساد تُدين متهمين بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان

محكمة جرائم الفساد تُدين متهمين بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان

البدء بمشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية هُدمت بعدوان 2014

البدء بمشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية هُدمت بعدوان 2014

مسيرة مركزية كبرى تنطلق باتجاه &#34;الإبراهيمي&#34; في الخليل ظهر غدٍ الجمعة

مسيرة مركزية كبرى تنطلق باتجاه "الإبراهيمي" في الخليل ظهر غدٍ الجمعة

بالفيديو: مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون والكرمة جنوب بيت لحم

بالفيديو: مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون والكرمة جنوب بيت لحم

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا

منوعات

فنان مصري: تلقّيت عروضاً مالية كبيرة لتسريب تسجيلات مبارك

فنان مصري: تلقّيت عروضاً مالية كبيرة لتسريب تسجيلات مبارك

قصي خولي يستخدم نفوذه للضغط على مديحة الحمداني

قصي خولي يستخدم نفوذه للضغط على مديحة الحمداني

شاهد.. أصالة تثير الجدل بفيديو تدريباتها القاسية وتعليق غريب

شاهد.. أصالة تثير الجدل بفيديو تدريباتها القاسية وتعليق غريب

هاري وميغان يعيشان وسط مزارع المخدرات

هاري وميغان يعيشان وسط مزارع المخدرات

وفاء الكيلاني تودع MBC

وفاء الكيلاني تودع MBC

ظهور نادر لزوجة فريد شوقي

ظهور نادر لزوجة فريد شوقي

انهيار يسرا وإلهام شاهين في جنازة مبارك

انهيار يسرا وإلهام شاهين في جنازة مبارك

شيرين عبدالوهاب تكشف للمرة الأولى عن طبيعة مرضها

شيرين عبدالوهاب تكشف للمرة الأولى عن طبيعة مرضها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

عربي

(سانا): مقتل شخص في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لسيارة بالقنيطرة جنوب سوريا

(سانا): مقتل شخص في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لسيارة بالقنيطرة جنوب سوريا

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد

الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد

الإمارات تفرض قيوداً على سفر المعتمرين والسياح للسعودية

الإمارات تفرض قيوداً على سفر المعتمرين والسياح للسعودية