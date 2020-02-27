شاهد قصة (فخر فلسطين) بطل فنون القتال عبد الكريم سلوادي

"ابني هوا قلبي هوا روحي" بهذه الكلمات وصف حسام سلوادي، وابنه الملاكم الفلسطيني المحترف بالفنون القتالية المختلطة (عبد الكريم السلوادي) والملقب بـ (فخر فلسطين).





خاض السلوادي 10 نزالات، فاز في 9 منها، علماً أنّه حقّق الفوز في النزالات الأربعة، التي خاضها مع منظمة "برايف"، أي أنه يملك أكبر سلسلة انتصارات في فئة الوزن الخفيف.









حيث دخل تاريخ بطولات منظمة (برايف) العالمية لفنون القتال المختلط (MMA)، وتُوج بها حين حصل على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في بطولة (برايف 2018) لفنون القتال المتنوعة، إثر فوزه على حامل اللقب السابق البرازيلي، لوكاس مينيرو.



ويقول عبد الكريم عن دعم والده: "عمره 50 عاماً، بس بتعتقد أنه 30 سنة، دائماً نشيط ومحتمس، دايماً بشجعني وبدفعني وبساعدني في التدريب، من الصغر علمني تحمل المسؤولية.



يذكر، أن عبد الكريم ولد في مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا المجاورة، لأبوين فلسطينيين لاجئين، ونشأ ابن الـ (24 عاماً) وترعرع في منطقة من الولايات المتحدة، وكان والده، الذي كان يملك مطعماً متخصصا بالأطباق الشرق أوسطية، يعمل أيضاً قصاباً يبيع اللحم الحلال، وشيخاً في المسجد المحلي، كما كان مرشداً للمسلمين القليلين، الذين كانوا يقيمون هناك آنذاك.





أطلقت (بي بي سي)، الفيلم الوثائقي (فخر فلسطين) في مواجهة أهم معركة لفنون القتال المختلطة في حياة الشاب الفلسطيني، عبد الكريم سلوادي.



ويتحدث موضوع الفيلم الوثائقي عن فنون القتال المختلطة في الشرق الأوسط، حيث تناول شخصية الشاب الفلسطيني عبد الكريم سلوادي، الملقب بـ (فخر فلسطين) ، والذي أصبح بطلًا عالميًا في فنون القتال المختلطة في عام 2018، فيما يواجه الآن أهم معركة في حياته، حتى يحافظ على حزامه في مسقط رأسه عمان الأردن.











وفاز السلوادي بحزام الوزن الخفيف في منظمة (برايف) لفنون القتال المختلط (MMA)، إثر فوزه على لوكاس مينيرو البرازيلي بالضربة الفنية القاضية، في بطولة اتحاد القتال الشجاع (برايف 18) التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة.

ويعتبر السلوادي أول عربي يحصل على بطولة (برايف) للوزن الخفيف في رياضة الـ

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وكانت تلك المباراة، أبرز إنجازاته، حيث فاز السلوادي على خصمه البرازيلي حامل اللقب ( لوكاس مينيرو ) بدقيقتين و13 ثانية فقط، ويصف تلك المباراة قائلاً: "بصراحة البرازيلي ميريرو من أقوى اللاعبين إلي لعبت معهم في حياتي، وخطير جداً، خبرته تفوق خبرتي بثلاث مرات، وهو من أكبر اللاعبين المصنفين بالبرازيل وبالعالم، أن أتحداه على اللقب، كان تحدياً كبيراً لي شخصياً، ومسؤولية لكن الحمد لله، بعد معسكر قاسٍ من التدريب استطعت تحقيق الفوز".

وأوضح البطل الفلسطيني، أنه كان في معسكر استمر ثلاثة أشهر، ساعد على تجهيزه بشكل كامل، حيث اشتمل على تدريبات اللياقة البدنية، والمصارعة، والجوجيتسو، والمواي تاي، إضافة إلى تدريبات خاصة للخلط بين هذه المهارات.

وأجرى السلوادي معسكره في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، حيث يقيم هناك منذ عامين، ويتدرّب في نادي فورتيس (MMA)، بإشراف المدرّب، سيف سعود، الذي يتولّى تدريب مجموعة مرموقة من مقاتلي منظّمة (UFC) الشهيرة.

ويصف لحظة الفوز قائلاً: "أنا كنت كتير مركز في المباراة، ضربت الضربات، اختل توازنه، رميته رمية على الأرض بحركة مصارعة، وخرج من خلال الإسعاف على الحمالات، واطمنت عليه في الليل، عندما خرج من المستشفى، لأن هدفي رياضي والفوز، وليس إلحاق الضرر به".



وبفوزه هذا رفع رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 6، علماً بأنه خامس فوز له في منظمة (برايف)، والعاشر له على الصعيد الاحترافي، مقابل خسارة وحيدة.



هو ثاني مقاتل عربي، يحمل أحد ألقاب منظمة (برايف) في الفترة الحالية، حيث سبقه إلى ذلك البطل جراح السيلاوي، حامل حزام فئة الوزن خفيف الوسط.

فيما يظهر الفيديو التالي فوز (فخر فلسطين) عبد الكريم السلوادي على خصمه الإنجليزي في (برايف 10).



فيما يظهر الفيديو التالي فوز (فخر فلسطين) عبد الكريم السلوادي على خصمه الإنجليزي في (برايف 10).

رام الله - دنيا الوطن(MMA)