علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية.



وفي رسالة رسمية بعثها علاوي للسفير البريطاني اليوم الخميس، أشار علاوي إلى أنه نظرا لتبوئه منصب رئيس وزراء العراق يتحتم عليه التخلي عن جنسية أي دولة أخرى، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



من جهة أخرى، اقترح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على رؤساء الكتل تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي إلى السبت المقبل.



في وقت سابق أعلن علاوي أن التصويت على كابينته الوزارية في مجلس النواب، سيجري اليوم الخميس.