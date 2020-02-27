سفير فلسطين بإيران: خاطبنا الرئيس عباس لحل قضية الطلاب بعد اتساع أزمة (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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خاص دنيا الوطن

أكد سفير فلسطين في إيران، صلاح الزواوي، أن مشكلة الطلاب الفلسطينيين المتواجدين في طهران، لا تزال قائمة، ولم يتم حل الموضوع من قبل الجهات المعنية، مؤكدًا أنه خاطب الرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية؛ لإعادة الطلاب غير القادرين على العودة.



ومؤخرًا، أدى وقوع وفيات في إيران بسبب فيروس (كورونا) لأن تقوم السلطات التركية بإعادتهم إلى طهران، وعدم السماح لهم بالسفر، تحسبًا من نقل الفيروس من إيران إلى تركيا.



ورغم تأكيدات السفير الزواوي، بعدم وجود حالات مصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الفلسطينيين بإيران؛ إلا أن تركيا ترفض سفرهم عبر خطوطها الجوية.



وأوضح الزواوي، أنه يوجد مشكلة أخرى وهي وصول عدد من الطلاب الفلسطينيين من ماليزيا إلى إيران، وهذا يزيد معاناة الطلاب، داعيًا إلى تدخل من السلطة الفلسطينية لإنهاء كل هذه الملفات، في ظل اتساع دائرة فيروس (كورونا) في إيران.