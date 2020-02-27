الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد

الرئيس التونسي ورئيس الوزراء الفخفاخ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة الياس الفخفاخ، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس قيس سعيد.



ووافق البرلمان التونسي، اليوم، على منح الثقة لحكومة ائتلافية، يقودها الفخفاخ، بعد مشاحنات سياسية، استمرت شهوراً.



وبعد نقاش طويل، استغرق أكثر من 14 ساعة، حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً، مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، كما نقل موقع قناة (فرانس 24).