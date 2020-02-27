مسيرة مركزية كبرى تنطلق باتجاه "الإبراهيمي" في الخليل ظهر غدٍ الجمعة



وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن مسيرة مماثلة، ستنطلق السبت المقبل بالأغوار الشمالية، يتخللها زراعة أشجار الزيتون ضمن الفعاليات

المستمرة في تلك المنطقة، إلى جانب مسيرات أخرى في كافة مناطق الاحتكاك مع الاحتلال يوم الجمعة، تحت عنوان (صفقة القرن).



وأعلن الخواجا، عن تحقيق انتصار شعبي، الليلة الماضية، بإزالة البؤرة الاستيطانية في بلدة بيتا جنوب نابلس بالكامل، مشيراً إلى أن التواجد المتواصل للجان الحراسة الشعبية والمواطنين في الخيم التي أقاموها في البلدة، هو من تصدى لهجمات المستوطنين.



واعتبر الخواجا ما جرى في بلدة بيتا رسالة جديدة، مفادها أن الحراك الشعبي، يعتمد على ثلاث قضايا، هي: الاستمرارية، والتنوع، والاعتماد على الذات، ما دفع باتجاه إزالة البؤر الاستيطانية.

رام الله - دنيا الوطنتنطلق مسيرة مركزية كبرى، باتجاه الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ظهر غد الجمعة، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والنشاطات، التي ستبدأ من صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي، تليها زيارة إلى مقبرة الشهداء عند العاشرة.