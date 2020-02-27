بالفيديو: مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون والكرمة جنوب بيت لحم





رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم الخميس، مئات أشجار الزيتون المعمرة والكرمة في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم .وأفاد الناشط الشبابي، عماد دعدوع، بأن مستوطني (اليعازار) الجاثمة على أراضي المواطنين، قطعوا 200 شجرة زيتون، و80 كرمة، في أراضي المواطنين، مروان عبد السلام صلاح، وانس فتحي عبد السلام صلاح، الواقعة على مقربة من بوابة المستوطنة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار إلى أن المستوطنين، استهدفوا في الفترة الأخيرة أراضي المواطنين في الخضر، خاصة القريبة من المستوطنات من خلال أعمال التجريف، وقلع الأشجار، وحتى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.