شاهد: قوات الاحتلال تهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا







رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين، وحظيرتي أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور: إن قوات الاحتلال، داهمت عدة مناطق في مسافر يطا، وهدمت منزل المواطن أحمد حمامدة في منطقة المفقرة، ومنزل المواطن محمد حسن أبو عرام في تجمع الركيز، وتبلغ مساحة كل منهما 80 متراً مربعاً، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضح الناشط في لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، أن جرافات الاحتلال، هدمت بركساً، وحظيرة أغنام في صفي بمسافر يطا، يعودان للمواطنين عزات عبد الله زين، وكايد على زين.وكانت قوات الاحتلال، هدمت عدة غرف سكنية، وحظائر أغنام في منطقة مسافر يطا، خلال الشهر الجاري، بحجة البناء دون ترخيص، كما أخطرت بهدم آبار مياه وغرف سكنية ومرافق لمسجد في منطقة الدقيقة، حيث تستهدف المنازل القريبة من البؤر الاستيطانية، المقامة شرق يطا.