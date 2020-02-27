الإمارات تفرض قيوداً على سفر المعتمرين والسياح للسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت طيران دولة الإمارات العربية المتحدة، قيوداً على سفر المعتمرين والسياح للمملكة العربية السعودية.



وقالت طيران الإمارات: إنها لن تنقل معتمرين أو سائحين من نحو 24 دولة إلى السعودية حتى إشعار آخر، امتثالا لمرسوم حكومي سعودي بهدف احتواء فيروس (كورونا)، وفق نقلت وكالة (رويترز).



وقالت شركة الطيران في موقعها على الإنترنت: إن حاملي التأشيرات السياحية السعودية المسافرين من الصين واليابان وإيطاليا وإيران والهند وباكستان وعدد من الدول الأخرى سَيُمنعون من الصعود لرحلات طيران الإمارات التي تكون السعودية وجهتها الأخيرة.



وعلقت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، تخوفاً من وصول فيروس (كورونا) إلى المملكة.



كما قررت الخارجية، في بيان لها، تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.