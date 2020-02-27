"الصحة" تُوصي بعدم السفر للخارج إلا للحالات الضرورية

أطباء في مستشفى لعلاج كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أوصت وزارة الصحة الفلسطينية، جمهور المواطنين، بعدم السفر إلى الخارج، إلا للحالات الضرورية، تجنباً للإصابة بفيروس (كوفيد 19- كورونا).



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها، اليوم الخميس، أنها توصي بتجنب السفر لحضور مؤتمرات واجتماعات دولية، إضافة إلى الامتناع عن عقد مؤتمرات دولية في فلسطين، في الوقت الحالي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وعممت آخر المستجدات بخصوص فيروس (كوفيد 19- كورونا)، مؤكدة خلو فلسطين من هذا الفيروس حتى تاريخ اليوم.



وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس (كوفيد 19- كورونا)، أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بمرض (كوفيد 19) في فلسطين، فيما تم إجراء 100 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي، منذ تاريخ 20/1/2020 وكانت جميعها سلبية (أي أنها غير مصابة بالفيروس).



وتابعت: أن الطواقم الطبية، أجرت الفحص التأكيدي الثاني للمواطنين المحجور عليهم، والذين كانوا قد قدموا من الصين وعددهم خمسة أشخاص، وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية أي أنهم غير مصابين بالفيروس، حيث غادروا الحجر، وعادوا إلى منازلهم.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس (كوفيد 19) عالمياً بلغت 81109 حالات منها 2918 سجلت خارج الصين (في 37 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 2781 وفاة في الصين، و43 خارج الصين، وذلك استناداً إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، حتى نهاية يوم 26/2/2020.



وشددت الوزارة على أن الممنوعين من دخول فلسطين هم السياح والزوار القادمون من الدول والمناطق التالية: الصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وسنغافورة، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، وإيطاليا.



وتابعت: أن الحجر الصحي، سيطبق على المواطنين الفلسطينيين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وسوريا، ولبنان، والفلبين، والعراق، وإيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14 يوماً) بدءاً من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول والمناطق.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن أي تعديلات على هذه التعليمات سيتم تعميمها تباعاً.