شؤون فلسطينية

"الصحة" تُوصي بعدم السفر للخارج إلا للحالات الضرورية

"الصحة" تُوصي بعدم السفر للخارج إلا للحالات الضرورية
أطباء في مستشفى لعلاج كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أوصت وزارة الصحة الفلسطينية، جمهور المواطنين، بعدم السفر إلى الخارج، إلا للحالات الضرورية، تجنباً للإصابة بفيروس (كوفيد 19- كورونا).

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها، اليوم الخميس، أنها توصي بتجنب السفر لحضور مؤتمرات واجتماعات دولية، إضافة إلى الامتناع عن عقد مؤتمرات دولية في فلسطين، في الوقت الحالي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وعممت آخر المستجدات بخصوص فيروس (كوفيد 19- كورونا)، مؤكدة خلو فلسطين من هذا الفيروس حتى تاريخ اليوم.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس (كوفيد 19- كورونا)، أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بمرض (كوفيد 19) في فلسطين، فيما تم إجراء 100 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي، منذ تاريخ 20/1/2020 وكانت جميعها سلبية (أي أنها غير مصابة بالفيروس).

وتابعت: أن الطواقم الطبية، أجرت الفحص التأكيدي الثاني للمواطنين المحجور عليهم، والذين كانوا قد قدموا من الصين وعددهم خمسة أشخاص، وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية أي أنهم غير مصابين بالفيروس، حيث غادروا الحجر، وعادوا إلى منازلهم.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس (كوفيد 19) عالمياً بلغت 81109 حالات منها 2918 سجلت خارج الصين (في 37 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 2781 وفاة في الصين، و43 خارج الصين، وذلك استناداً إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، حتى نهاية يوم 26/2/2020.

وشددت الوزارة على أن الممنوعين من دخول فلسطين هم السياح والزوار القادمون من الدول والمناطق التالية: الصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وسنغافورة، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، وإيطاليا.

وتابعت: أن الحجر الصحي، سيطبق على المواطنين الفلسطينيين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وسوريا، ولبنان، والفلبين، والعراق، وإيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14 يوماً) بدءاً من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول والمناطق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أي تعديلات على هذه التعليمات سيتم تعميمها تباعاً.

أخبار ذات صلة

سفير فلسطين بإيران: خاطبنا الرئيس عباس لحل قضية الطلاب بعد اتساع أزمة (كورونا)

سفير فلسطين بإيران: خاطبنا الرئيس عباس لحل قضية الطلاب بعد اتساع أزمة (كورونا)

مسيرة مركزية كبرى تنطلق باتجاه &#34;الإبراهيمي&#34; في الخليل ظهر غدٍ الجمعة

مسيرة مركزية كبرى تنطلق باتجاه "الإبراهيمي" في الخليل ظهر غدٍ الجمعة

بالفيديو: مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون والكرمة جنوب بيت لحم

بالفيديو: مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون والكرمة جنوب بيت لحم

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا

النجار: استلمنا &#34;بلدية جباليا&#34; بمشاكل مالية و(مليون) شيكل رواتب.. وهكذا تم اختيارنا &#34;دون انتخابات&#34;

النجار: استلمنا "بلدية جباليا" بمشاكل مالية و(مليون) شيكل رواتب.. وهكذا تم اختيارنا "دون انتخابات"

هيئة مكافحة الفساد تستقبل طلبة جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية

هيئة مكافحة الفساد تستقبل طلبة جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية

&#34;التربية&#34; تحتفي بيوم المرشد التربوي الفلسطيني

"التربية" تحتفي بيوم المرشد التربوي الفلسطيني

فتح: حملة إسرائيلية مسعورة تطال أمناء سر بالضفة وحملة (الفجر العظيم) أحد الأسباب

فتح: حملة إسرائيلية مسعورة تطال أمناء سر بالضفة وحملة (الفجر العظيم) أحد الأسباب

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مسيرة مركزية كبرى تنطلق باتجاه &#34;الإبراهيمي&#34; في الخليل ظهر غدٍ الجمعة

مسيرة مركزية كبرى تنطلق باتجاه "الإبراهيمي" في الخليل ظهر غدٍ الجمعة

بالفيديو: مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون والكرمة جنوب بيت لحم

بالفيديو: مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون والكرمة جنوب بيت لحم

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا

هيئة مكافحة الفساد تستقبل طلبة جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية

هيئة مكافحة الفساد تستقبل طلبة جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية

&#34;التربية&#34; تحتفي بيوم المرشد التربوي الفلسطيني

"التربية" تحتفي بيوم المرشد التربوي الفلسطيني

مجلس الإفتاء الأعلى يُحذّر من تصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في فلسطين

مجلس الإفتاء الأعلى يُحذّر من تصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في فلسطين

مطالبات لبعثة البرلمان الأوروبي بالضغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف تجاه المخططات الاستيطانية

مطالبات لبعثة البرلمان الأوروبي بالضغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف تجاه المخططات الاستيطانية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

منوعات

هاري وميغان يعيشان وسط مزارع المخدرات

هاري وميغان يعيشان وسط مزارع المخدرات

وفاء الكيلاني تودع MBC

وفاء الكيلاني تودع MBC

ظهور نادر لزوجة فريد شوقي

ظهور نادر لزوجة فريد شوقي

انهيار يسرا وإلهام شاهين في جنازة مبارك

انهيار يسرا وإلهام شاهين في جنازة مبارك

شيرين عبدالوهاب تكشف للمرة الأولى عن طبيعة مرضها

شيرين عبدالوهاب تكشف للمرة الأولى عن طبيعة مرضها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

عربي

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد

الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد

الإمارات تفرض قيوداً على سفر المعتمرين والسياح للسعودية

الإمارات تفرض قيوداً على سفر المعتمرين والسياح للسعودية

الكويت: حالتا إصابة جديدتان بفيروس (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 11

الكويت: حالتا إصابة جديدتان بفيروس (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 11