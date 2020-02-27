النجار: استلمنا "بلدية جباليا" بمشاكل مالية و(مليون) شيكل رواتب.. وهكذا تم اختيارنا "دون انتخابات"



ويعاني المواطنون في مدينة جباليا من بعض المشاكل، كغرق الشوارع في فصل الشتاء، وحرق النفايات في فصل الصيف، وخلل في الجباية والتحصيلات، بالإضافة لضائقة مالية ألقت بظلالها على رواتب موظفي البلدية، منذ فترة طويلة.



ولمناقشة تلك القضايا، أعدت "دنيا الوطن" حواراً مع رئيس بلدية جباليا النزلة الجديد، المهندس مازن النجار، وكان على النحو التالي:



بعد أيام من استلامكم لرئاسة بلدية جباليا النزلة.. ما تقييمكم لوضع البلدية؟



الوضع يُقيّم من ناحيتين، الأولى: هي الموارد البشرية الموجودة في البلدية، والثاني: هي الإمكانيات المالية، أما بالنسبة للموارد البشرية، فهناك كوادر جيدة، وهناك أشخاص مؤهلون بتخصصات ممتازة، وشريحة عريضة من الشباب، تعمل على برامج تطويرية، فالأمر جيد، وليس بالسوء الذي كنت أتوقعه، أو كان يتناقله المجتمع المحلي.



لكن هذا الأمر، بحاجة إلى توجيه وترتيب وقيادة، وإعادة تجويد العمل، ولكن ككوادر بشرية ممتازة جداً، برغم أن العدد كبير، فهناك ما يقارب الـ 500 موظف، موقعين عقوداً ومثبتين وبطالات، وهذا عبء كبير على كاهل البلدية، حيث تصل الفاتورة المالية لرواتبهم الشهرية حوالي (مليون شيكل) وهو مبلغ صعب جداً جداً، أن نوفره في الفترة الحالية، لكن كمورد بشري موجود جيد وممتاز، ويُبنى عليه.



الناحية الثانية، التقييم المالي للإمكانيات الموجودة لدى البلدية، حقيقي إنه صعب جداً جداً أن نستمر بهذه الإمكانيات والموارد الموجودة، خصوصاً أن هناك اهتراءً كبيراً للآليات والماكينات قديمة، حتى مضخات المياه، فيها مشكلة كبيرة، فجزء منها متعطل، وجزء منها منتهي الصلاحية، وهذا الأمر هو الذي فعل مشكلة الفيضانات بالشوارع، خلال فصل الشتاء، متمماً الموضوع

خارج عن سيطرة البلدية، أو أن تسيطر في الفترة الحالية على المشاكل، التي تنتج عن مياه الأمطار، والتي كان آخرها هذا الشتاء.



من أولوياتنا في الفترة الحالية، ترتيب البيت الداخلي للبلدية، والعمل على الموضوع المالي والجباية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الضغط على الموطنين، لأن المواطن منهك بأعباء كبيرة، ولكن نريد الحصول على الحد الأدنى، وسنخاطب المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الدولية، بخصوص تجديد وصيانة الآليات والمضخات، حتى نتلاشى المشاكل، التي وقعت فيها الإدارة السابقة للبلدية.



استلمنا البلدية في نهاية الشتاء ومع بداية الربيع، نتمنى أن نثبت أنفسنا، ونحصل على التمويل الكافي؛ لترميم وصيانة المضخات الحالية، والحصول على مضخات جديدة؛ لحل قضية غرق الشوارع، بشكل جذري.



اعترض بعض المواطنين والفصائل الفلسطينية على تشكيل مجلس بلدي جباليا بدون انتخابات.. فما تعليقكم؟



المجلس البلدي السابق قدم استقالته، وحدث تشاور مع لجان مجتمعية، وعُرض الأمر على بعض الفصائل الفلسطينية، وبناء عليه تم اختيار المجلس البلدي الجديد.



تم ترشيحي لانتخابات البلدية منذ فترة طويلة، وتم التوافق مع المجتمع المحلي، والنُخب، خلال أكثر من اجتماع، وتم ترشيح أسماء، وبالنهاية تم الترشيح من المجتمع المحلي، والنخب، وقيادة المجتمع، لترشيحي لرئاسة البلدية، وتم التكليف من الوزارة بشكل رسمي.



بالنهاية أنا شخصية وطنية، حيادي ولا أنتمي لأي لون سياسي، والسياسة فن الممكن، ونحن نحاول ترتيب البلدية، وإن شاء الله نكون شخصية وطنية، بإجماع الجميع.



ما خططكم المستقبلية والتطويرية لبلدية جباليا؟



في البداية، سنعمل على ترتيب البيت الداخلي لبلدية جباليا، لأنه الجيش، الذي سنحارب به، ثم سنعمل على تقليل المصاريف، ثم سنعمل خطة خاصة لجذب المستثمرين، وسنبتعد عن الاحتكاك بالموطن بشكل عام، ونحاول جلب تمويل مادي خارجي.



موظفو بلدية جباليا لا يتقاضون رواتب كاملة منذ فترة طويلة.. فهل هناك خطة لتسوية أمورهم المالية؟



نحن لا نعد بصرف رواتب كاملة بنسبة 100% للموظفين، فرواتبهم الشهرية تُقدر بـ (مليون شيكل)، لكن نعلن للجميع أننا سنعمل على تنمية المؤسسة، وتنمية مجتمعية للجمهور، لأن الجمهور، يجب أن يشارك في معركة البناء، ولن يكون العبء فقط على عاتق البلدية.



نعد الجميع بالتنمية، وتلك التنمية ستشمل كل المسارات، وسنعمل على زيادة ترسيخ القيم والمُثل لدى المواطن، وإن حدث نجاح ووصلنا لموضوع التنمية المجتمعية، وتعميق المثل والقيم لدى المواطن والجمهور، ويتحمل الموظف أيضاً العبء والهم، فإن ذلك بالتالي، سينعكس إيجاباً على كل المناحي، وبالنهاية راتب الموظف ليس همنا، همنا التنمية الشاملة والحقيقية.



ماذا عن قضية حرق النفايات في فصل الصيف؟



هذا الملف سيكون قيد الدارسة أيضاً، الأمر كان يتم عبر (الاحتراق الذاتي) بسبب ارتفاع حرارة الشمس بالصيف، وليس بفعل فاعل.



بالمناسبة يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر، سيكون يوم مفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين، والجلوس مع كلٍ واحد على حدة، وتفصيل المشاكل لوضع حلولها، وسنطلب من المواطن، أن يشاركنا بالحل.



يتحدث البعض أن بلدية جباليا لا تجبي الرسوم والتحصيلات المالية من بعض المناطق وعلى رأسها (معسكر جباليا).. فما حقيقة الموضوع؟



سوف نراعي وضع المواطنين في كل مناطق نفوذنا، ولا يوجد لدينا مناطقية بغيضة، ونُحيّدُها خلال العمل، نتبع المهنية في تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات، وتحصيل الفواتير من الجميع، أنا رئيس بلدية مدينة جباليا، وعلى مسافة واحدة بِصِدْق من كل مناطقها.

اعترض بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تشكيل مجلس بلدي لبلدية جباليا دون انتخابات، الأمر لم يتوقف هنا، بل أصدرت بعض الفصائل، بيانات استنكار، كان أبرزها حركة فتح التي وصفت الأمر بالعمل غير المسؤول، وغير المبرر، وبأنه لا يفتح الطريق أمام اعتماد النهج الديمقراطي أمام الناس، بل ويغلق الطريق أمام الكفاءات المهنية.