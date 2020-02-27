بسبب (كورونا).. اليابان تعلن تعطيل المدارس وكوريا الجنوبية تؤكد ارتفاع عدد الإصابات

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس: إن الحكومة سوف تطلب من جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الإغلاق بشكل مؤقت، بداية من الثاني من آذار/ مارس، قبل أسبوعين من عطلة الربيع، في جهود لكبح تفشي (كورونا)، في البلاد.



من جهة أخرى، أعلنت كوريا الجنوبية يوم الخميس عن تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وهي أكبر زيادة يومية إلى الآن، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بعد الزيادة الجديدة يرتفع إلى 1595 إصابة.



والرقم اليومي هو أكبر زيادة تعلن في البلاد منذ أول إصابة مؤكدة في 20 كانون الثاني/ يناير.





وسجلت كوريا الجنوبية حالة الوفاة رقم 13 المرتبطة بالفيروس.



وقالت المراكز الكورية في بيان: إن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 307 حالات في مدينة دايجو في جنوب شرق البلاد حيث تقع كنيسة تم ربطها بتفشي الفيروس.



ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية وحثت المواطنين على "إعادة النظر" في السفر إلى تلك الدولة.



وأصاب الفيروس نحو 80 ألف شخص وقتل أكثر من 2700 شخص غالبيتهم العظمى في الصين.



وأعلن الجيش الأمريكي عن أول إصابة بالفيروس بين جنوده يوم الأربعاء وهي لجندي يبلغ من العمر (23 عاما) في معسكر كارويل على بعد قرابة 20 كيلومترا من دايجو.



رام الله - دنيا الوطن