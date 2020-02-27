الكويت: حالتا إصابة جديدتان بفيروس (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 11

حالة طوارئ في العالم بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول في وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس: إن هناك 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) حاليا في البلاد.



وأضاف المسؤول: أن جميع الحالات لأشخاص سافروا إلى إيران، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقرر مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماع استثنائي، استقدام فريق طبي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة على خلفية وباء (كورونا).



وورد في موقع مجلس الوزراء الكويتي في (تويتر)، أنه تقرر "استقدام فريق طبي عالمي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة للاطلاع على كافة الإجراءات التي يتم اتباعها على مختلف الأصعدة في مواجهة هذا الوباء الخطير، وتقييم هذه الإجراءات والتدابير وتقديم النصائح والاقتراحات لتصحيح ما يستوجب التصحيح أو مباركة هذه الإجراءات".



وكانت وزارة الصحة أكدت الأربعاء أن جميع الحالات المصابة بهذا الوباء "مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا)".