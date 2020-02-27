شؤون فلسطينية

مكافحة الفساد تستقبل طلبة جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية

مكافحة الفساد تستقبل طلبة جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت هيئة مكافحة الفساد وفداً من خريجي القانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال للعلوم الامنية في أريحا، وذلك للتعرف على آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وآلية تعاملها مع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها.

وتندرج هذه الزيارة ضمن التعاون القائم بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،  حيث ستعمل الهيئة المستقلة على تنظيم دورة تدريبية بعنوان "دور أجهزة الأمن في المحافظة على حقوق الإنسان"، وتأتي زيارة الطلبة المشاركين في الدورة لهيئة مكافحة الفساد بهدف اطلاعهم على  دور الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ولمناقشة دور المؤسسة الأمنية في مكافحة الفساد.

وخلال اللقاء، استعرضت مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، موضحة الطريقة التي تتعامل بها الهيئة مع كافة الشكاوى والبلاغات الواردة إليها.

كما استعرضت جرائم الفساد بحسب القانون ومنها الاختلاس واستثمار الوظيفة والتزوير والتهاون في أداء الواجبات العمومية وغسل الأموال الناتجة عن جريمة فساد واعاقة سير العدالة واساءة استعمال السلطة وغيرها، مشيرة إلى قانون مكافحة الفساد في فلسطين وتعديلاته والخاضعين له، وأكدت على أن هيئة مكافحة الفساد لها شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وفنيا وإداريا.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مجيد صوالحة أن هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج تدريبي سنوي يقام للعام الثامن على التوالي، مشيرا إلى أن البرنامج استهدف هذا العام 30 طالبا من جامعة الاستقلال، واستمر لمدة 4 أيام حيث شهد اليوم الرابع والأخير من البرنامج عددا من الزيارات الميدانية كان أبرزها زيارة هيئة مكافحة الفساد، بهدف الاستماع لذوي الاختصاص واكتساب خبرات جديدة.

وشكر هيئة مكافحة الفساد على استقبالها للطلبة، وعلى تعاونها الدائم مشيرا إلى مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين تساهم بتحديد آلية العمل المشترك بكافة المجالات، وأكد بأن هذا اللقاء انعكس إيجابيا على الطلبة الذين تفاعلوا معه بشكل كبير.

يذكر بأن هيئة مكافحة الفساد تولي فئة الشباب أهمية كبيرة بعملها، لتوعيتهم بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته والتبليغ عن شبهاته، بهدف إيجاد جيل جديد قادر على محاربة الفساد وصولا لدولة فلسطينية مستقلة قائمة على أسس العدالة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

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