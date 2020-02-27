فتح: حملة إسرائيلية مسعورة تطال أمناء سر بالضفة وحملة (الفجر العظيم) أحد الأسباب

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بحملة مجنونة، ضد كوادر الحركة وتعتقل عدداً منهم بشكل يومي، في إطار الحرب الإسرائيلية المسعورة، التي تطال القيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.



وأكد الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، أن حركة فتح لا يُضيرها حالات الاعتقال، التي تطال كوادرها وقياداتها، بل مستمر في الكفاح والنضال، لافتًا إلى أن الاحتلال لا يُريد رؤية المقاومة الشعبية، ويعمل بكل الوسائل من أجل قمعها ووقفها.



وأشار إلى أن الاشتباك مع الاحتلال، سيظل مستمرًا، والمقاومة الشعبية ستظل متواصلة، مبينًا أن حملة صلاة الفجر العظيم، هي أحد أسباب اعتقال كوادر فتح، وهذه الحملة، ستبقى متواصلة، مهما فعل الاحتلال.



وختم حمايل حديثه، قائلًا: تم اعتقال أمين سر قباطية، نبيل أبو قبيطة، وأمين سر شمال الخليل هاني جعارة، إضافة إلى نائل أبو العسل أمين سر أريحا، الذي حوكم بالسجن الإداري ستة شهور، وأيضًا ضرب واعتقال أمين سر فتح في دير نظام، قصي التميمي.