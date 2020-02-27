شؤون فلسطينية

الأوقاف تُوقف وقف رحلات العمرة مؤقتاً بالضفة وغزة بسبب فيروس (كورونا)

الأوقاف تُوقف وقف رحلات العمرة مؤقتاً بالضفة وغزة بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أنه
وبتعليمات من رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، وزير الأوقاف، عن وقف جميع رحلات العمرة مؤقتاً، وذلك تماشياً مع قرار المملكة العربية السعودية؛ للحيلولة دون وصول وانتشار فيروس (كورونا) الجديد (19- كيوفيد).

وأضاف أبو الرب، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أنه تم التعميم على جميع شركات الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية، بوقف رحلاتها وبرامجها إلى الديار الحجازية مؤقتاً، وعدم تسجيل أي معتمرين جدد؛ لحين صدور تعليمات جديدة من وزارة الحج السعودية وتتضح الصورة بشكل كامل.

وأشار أبو الرب، إلى أن القرار، جاء بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة؛ للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على سلامة المعتمرين.

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