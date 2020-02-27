سلطات الاحتلال تُدخل (3000) إطار سيارة إلى قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، شاحنات مُحملة بإطارات السيارات، ليتم توزيعها على عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.



وقال طرزان دغمش، الناطق باسم اتحاد تجار إطارات السيارات بغزة لـ"دنيا الوطن": إن 3000 إطار سيارة، دخلت عبر (معبر كرم أبو سالم) التجاري، شرقي قطاع غزة، وستوزع هذه الإطارات على ثماني شركات.



وأوضح دغمش، أن الـ 3000 إطار موزع على 2000 إطار صغير، 1000 إطار كبير، موضحًا أن هنالك وعودات باستمرار تدفق الإطارات من قبل الجانب الإسرائيلي، خلال الفترة المقبلة.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قد فتحت معابر قطاع غزة، ومنطقة الصيد، بعد إغلاق استمر يومين، بعد انتهاء التصعيد العسكري الإسرائيلي.



وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية، بإعادة فتح (معبر كرم أبو سالم) اليوم الخميس، كالمعتاد.