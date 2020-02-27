شؤون فلسطينية

مطالبات لبعثة البرلمان الأوروبي بالضغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف تجاه المخططات الاستيطانية

مطالبات لبعثة البرلمان الأوروبي بالضغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف تجاه المخططات الاستيطانية
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أمل جادو على أهمية عمل بعثة البرلمان الأوروبي في فلسطين، قائلة: إنها التقت بهم وأطلعتهم على كافة الانتهاكات الإسرائيلية، وتحديداً المخططات الاستيطانية الأخيرة.

وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إنها طالبت البعثة بالعمل على الضغط على حكوماتهم؛ لاتخاذ موقف واضح وحازم، تجاه المخططات الاستيطانية، وخاصة مخطط "E1" إضافة إلى تطبيق قرار المحكمة الأوروبية، بوسم منتجات المستوطنات، والعمل على مقاطعة هذه المنتجات، وعدم السماح بإدخالها إلى أسواق أوروبا، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 67.

وأوضحت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيبحثون في آذار/ مارس المقبل، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة الموقف من خطة ترامب نتنياهو التصفوية، وإمكانية أن يقدم الاتحاد خطة سلام، تستند للمرجعيات الدولية وحل الدولتين.

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