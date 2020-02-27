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ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إيران ومسؤول كبير بالبرلمان يُعلن إصابته

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إيران ومسؤول كبير بالبرلمان يُعلن إصابته
إجراءات وقائية في جميع أنحاء العالم جراء فايروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، يوم الخميس، أن 26 شخصاً، توفوا حتى الآن بسبب فيروس (كورونا) المستجد في إيران.

وأظهر رسم توضيحي للوكالة، أن عدد الأشخاص، الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 245، ولم تحدد إذا كان الذين توفوا ضمن هذا العدد، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكان مسؤولون إيرانيون، أعلنوا يوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ 139 بينما بلغت الوفيات 19 حالة.

في السياق، أعلن حجة الاسلام مجتبى ذوالنوري، رئيس لجنة الأمن القومي، والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن إصابته بفيروس (كورونا).

وكشف ذو النوري، النائب عن مدينة قم بمجلس الشورى الإسلامي، عبر فيديو مسجل اليوم الخميس، أن نتيجة التحاليل الطبية، التي أجراها كانت إيجابية، إذ إنه مصاب بالفيروس.

وأكد ذوالنوري، أن الفيروس مُعدٍ، لكنه لاداعي للقلق، وأنه يخضع حالياً لحجر صحي، مشدداً بالوقت ذاته على أن الشعب الإيراني سينتصر إن شاء الله على (كورونا)، وسيتم التخلص منه عبر الاعتناء بالشؤون الصحية والتعقيم.

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