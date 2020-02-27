شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم الخميس، (13) مواطناً من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل.

وقال نادي الأسير: إن قوات خاصة، اعتقلت مواطنين من مخيم جنين وهما: لؤي حسين بالي، وعمر فضل جدعون وهو أسير سابق، فيما اعتقلت من بلدة كفرذان، محمد أحمد شفيق عابد.

ومن محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن شاهر الحيح، وهو أسير سابق، والفتى نزير قفيشة (17 عاماً)، ومن قلقيلية اعتقل أربعة مواطنين وهم: محمد أمين شعث، وشقيقه مهند، ورامي يوسف سنينة (35 عاماً)، وعلي البدوي.

يُضاف إلى المعتقلين، محمد أبو خليل من بلدة حزما قضاء القدس، حيث جرى اعتقاله خلال تواجده في رام الله، وعثمان عاصي، وهو من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، والفتى إسماعيل حلواني (14 عاماً) من القدس، وجواد صقر ربايعة (27 عاماً) من بلدة العبيدية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال، اعتقلت بالأمس الفتاة مدلين عيسى من الأراضي المحتلة عام 1948م، وداهمت عدة منازل، ولاحقاً جرى الإفراج عنها، كذلك جرى اعتقال المواطن ليث محمد البو (24 عاماً) من بلدة حلحول، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، حيث تم الإفراج عنه لاحقاً، بالإضافة إلى اعتقال الصحفي مجاهد بني مفلح، خلال توجهه من رام الله إلى نابلس، والمواطن محمد خضر أبو عيشة من الخليل، والمواطن ثروت السيد أحمد من بلدة دورا، وأُفرج عنه لاحقاً، والفتى إيهاب أبو سنينة (17 عاماً) من بلدة سلوان.

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