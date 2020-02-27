الاحتلال الإسرائيلي يُصدر أمر اعتقال إداري بحق أمين سر فتح بأريحا والأغوار

أمين سر حركة فتح بأريحا والأغوار نائل أبو العسل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، بحق أمين سر حركة فتح في إقليم أريحا والأغوار، نائل أبو العسل.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت أبو العسل، قبل ثلاثة أيام، بعد اقتحام منزل والده محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل في مخيم عقبة جبر، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واستنكرت الهيئة، عمليات الاعتقال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وإصدار أوامر الاعتقال الإداري التعسفي، بحق المئات منهم.



وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، أكثر من 450 معتقلاً، غالبيتهم يقبعون بسجني (عوفر والنقب).