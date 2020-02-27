بصاروخ "رفائيل جو-جو".. إسرائيل تسقط طائرة بدون طيار أُقلعت من القطاع
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أسقط طائرة بدون طيار، تم رصدها وهي تُقلع من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة، طائرة بدون طيار، تم رصدها، وهي تُقلع من قطاع غزة".
وأضاف: كانت الطائرة تحلق بشكل استثنائي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط، وفق زعمه.
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أسقط طائرة بدون طيار، تم رصدها وهي تُقلع من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة، طائرة بدون طيار، تم رصدها، وهي تُقلع من قطاع غزة".
وأضاف: كانت الطائرة تحلق بشكل استثنائي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط، وفق زعمه.
ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد تم اعتراض الطائرة المسيرة في عرض البحر قبالة ساحل غزة من خلال قصفها بصاروخ "رفائيل جو-جو" أُطلق من طائرة "F15i".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: إن خطر الحوامات في حالة تطور مستمر، وهو تهديد ذو مغزى وأهمية.
وأضاف: "نحن نطور أدوات تكنولوجية وأدوات أخرى من أجل القضاء على هذا التهديد وإحباطه"، مشيراً إلى أنه كلف رئيس هيئة الأمن القومي بهذه المهمة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: إن خطر الحوامات في حالة تطور مستمر، وهو تهديد ذو مغزى وأهمية.
وأضاف: "نحن نطور أدوات تكنولوجية وأدوات أخرى من أجل القضاء على هذا التهديد وإحباطه"، مشيراً إلى أنه كلف رئيس هيئة الأمن القومي بهذه المهمة.
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