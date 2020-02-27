بصاروخ "رفائيل جو-جو".. إسرائيل تسقط طائرة بدون طيار أُقلعت من القطاع





ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد تم اعتراض الطائرة المسيرة في عرض البحر قبالة ساحل غزة من خلال قصفها بصاروخ "رفائيل جو-جو" أُطلق من طائرة "F15i".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: إن خطر الحوامات في حالة تطور مستمر، وهو تهديد ذو مغزى وأهمية.



وأضاف: "نحن نطور أدوات تكنولوجية وأدوات أخرى من أجل القضاء على هذا التهديد وإحباطه"، مشيراً إلى أنه كلف رئيس هيئة الأمن القومي بهذه المهمة.



رام الله - دنيا الوطنزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أسقط طائرة بدون طيار، تم رصدها وهي تُقلع من قطاع ‎غزة.وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "‏‎أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة، طائرة بدون طيار، تم رصدها، وهي تُقلع من قطاع ‎غزة".وأضاف: كانت الطائرة تحلق بشكل استثنائي غربًا فوق ‎البحر الأبيض المتوسط، وفق زعمه.