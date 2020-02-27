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نفتالي بينت يأمر بمصادرة أربعة ملايين دولار من شركة صرافة بغزة

نفتالي بينت يأمر بمصادرة أربعة ملايين دولار من شركة صرافة بغزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الخميس، أمراً بمصادرة أربعة ملايين دولار من إحدى شركات الصرافة في غزة.

ووفق موقع (حدشوت بتاخون سدي)، فقد زعم بينت، أن هذه الأموال، تم تحويلها من إيران لحركة (حماس) في غزة؛ لتطوير البنية التحتية للحركة، ولإنتاج الأسلحة.

وأضاف: أن الأمر يشمل أيضاً، الحد من تحركات صاحب الشركة في العالم، بالإضافة لتقييد الأنشطة المالية للشركة دولياً.

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