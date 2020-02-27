شؤون فلسطينية

مكافحة الفساد تعقد سلسلة من اللقاءات مع أئمة المساجد

مكافحة الفساد تعقد سلسلة من اللقاءات مع أئمة المساجد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت هيئة مكافحة الفساد، سلسلة من اللقاءات مع أئمة المساجد في محافظات: قلقيلية ونابلس وأريحا، استعرضت خلالها قانون مكافحة الفساد، وآلية عمل الهيئة، واختصاصاتها وإنجازاتها، وطرق التواصل معها، وتقديم الشكاوى والبلاغات من خلالها.

وتأتي هذه اللقاءات، في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها فيما يتعلق بالوقاية من الفساد، وتوعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية، وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد، وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكيفية الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تأتي هذه اللقاءات في إطار تنفيذ الهيئة للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة من خلال تنفيذ حملات توعية مجتمعية، حول أسباب وتأثيرات الفساد وتجريمه، والتي أهم وسائلها خطب الجمعة.

كما تضمنت مذكرة التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن تُعد الوزارة خطة في تنفيذ استراتيجية الأولويات الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، والتعاون المشترك في مجال بناء القدرات لدى فئة الشباب في مجال تغطية قضايا الفساد، والتعاون في نشر الوعي العام تجاه مكافحة الفساد، سواء أكان ذلك على منابر المساجد أو من خلال أنشطة مجتمعية مختلفة.

وتهدف هذه اللقاءات، إلى تفعيل دور المساجد في مكافحة الفساد من خلال تضمين الخطب الأسبوعية "يوم الجمعة" بمواضيع مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية، لتوعية المواطنين بأشكال الفساد والتبليغ عن شبهاته، مع ضرورة التركيز على تجنب الشكاوى الكيدية والكاذبة.

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