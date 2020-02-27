شؤون فلسطينية

عشراوي تدعو لمواصلة الحوار الفلسطيني مع الاتحاد الأوروبي بكل مكوناته

عشراوي تدعو لمواصلة الحوار الفلسطيني مع الاتحاد الأوروبي بكل مكوناته
الاتحاد الأوروبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. حنان عشراوي،
 إن إسرائيل تهاجم بعثة الاتحاد الأوروبي، ومواقفه في محاولة للتأير على صنع القرار في أوروبا، إضافة إلى تشويه الموقف الفلسطيني.

وشددت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على ضرورة أن يتواصل الحوار الفلسطيني مع الاتحاد الأوروبي بكل مكوناته، وأن يكون حواراً حقيقياً ومتكاملاً واستراتيجياً؛ لصياغة مواقف فلسطينية أوروبية مشتركه؛ لتفنيد ودحض الرواية الإسرائيلية.

ودانت عشراوي، إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إقامة 3500 وحدة استيطانية فوق أراضي العيزرية وأبو ديس وعناتا، بما يعرف بمخطط منطقة "E1" شرق القدس المحتلة.

وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن هذا الإعلان، يأتي في إطار مسابقة الزمن لتنفيذ عزل القدس، وفصلها عن محيطها، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشيرة إلى الإعلان عن إقامة أكثر من ثمانية آلاف و500 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها.

وأشارت عشراوي إلى أن نتنياهو، يستند على الدعم الأميركي في تنفيذ مخططات استيطانية، دون الالتفات إلى أي محاسبة على جرائمه، مشيرة إلى أن نتنياهو يستغل دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضعف الموقف الأوروبي حيال اتخاذ إجراءات
 ملموسة ضد الاستيطان.

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