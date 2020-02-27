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ليبرمان: سنُشكل حكومة بدون نتنياهو ولا حديث عن الوحدة بعد الآن

ليبرمان: سنُشكل حكومة بدون نتنياهو ولا حديث عن الوحدة بعد الآن
ليبرمان ونتنياهو ويائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: إنه يعتزم "تشكيل حكومة بدون رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، ولا حديث عن الوحدة بعد الآن". 

وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر "معاريف للأعمال 2030": "نحن مستعدون لليوم التالي للانتخابات، سيكون لدينا 61 مقعدًا بدون نتنياهو ودرعي وليتسمان"، وفق ما نقلت صحيفة (هآرتس).

وكرر ليبرمان رفضه لأي تعاون مع (القائمة المشتركة)، قائلاً: "يسألوني لماذا أرفض (القائمة المشتركة). لسبب واحد- هذه قائمة لأنصار الإرهاب"، وفق زعمه.

ولم يوضح ليبرمان، كيف سيحصل على 61 مقعداً من دون (القائمة المشتركة)، وبدون الأحزاب الحريدية، وبدون نتنياهو.

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجرته "أخبار (القناة 13)"، ونُشر يوم الاثنين، فإن كتل (أزرق أبيض) و(العمل- غيشر- ميرتس) و (إسرائيل بيتنا) تحصل على 50 مقعدًا، بينما تحصل الكتلة اليمنى على 56 مقعدًا.

وفي الأسبوع الماضي، قال ليبرمان: إن نتنياهو "لا يمكن أن يكون رئيس وزراء"، وفي مقابلة مع موقع Walla، قال ليبرمان إن نتنياهو "أنهى طريقه سياسياً". 

وقال: إن نتنياهو "يتواجد في السلطة لسنوات أكثر من اللازم، وقد فقد بالفعل أحاسيسه ودوافعه لعمل ما يجب".

وأكد ليبرمان موقع حزبه "القاطع" بعدم التوصية بنتنياهو لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، وسيقرر بمن سيوصي "وفقًا للخطوط الأساسية"، ومع ذلك، أضاف: أنه "يرغب بشدة في رؤية الليكود كأحد عناصر الائتلاف المقبل".

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