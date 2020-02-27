إيقاف تسيير رحلات العُمرة من غزة بعد قرار السعودية منع إصدار تأشيرات الدخول
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم الخميس: إنه تم إيقاف تسيير رحلات العمرة من غزة، بعد القرار السعودي بمنع إصدار تأشيرات لدخول المملكة مؤقتًا منعًا لوصول فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية.
قالت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم الخميس: إنه تم إيقاف تسيير رحلات العمرة من غزة، بعد القرار السعودي بمنع إصدار تأشيرات لدخول المملكة مؤقتًا منعًا لوصول فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض (كورونا) الجديد.
وأضافت: عليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة كذلك تم تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.
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